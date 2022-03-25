بنظارات سوداء وسترة جلدية.. شاهد كيف يطلق كيم جونغ أون صاروخا باليستيا جديدا

نشر التلفزيون الرسمي الكوري الشمالي مشاهد غير مسبوقة للزعيم كيم جونغ أون وهو يشرف على عملية إطلاق صاروخ باليستي جديد عابر للقارات.

ويروي الفيديو الزعيم الكوري الشمالي وهو يسير برفقة المسؤولين وينظر إلى ساعته استعدادا لإطلاق الصاروخ.

وجاء في بيان صادر عن وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية في هذا الشأن: "أجريت تجربة إطلاق الصاروخ الباليستي الجديد العابر للقارات هواسونغفو-17 التابع للقوات الاستراتيجية لجمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية في 24 مارس بإشراف مباشر من كيم جونغ-أون".

المصدر: وكالات