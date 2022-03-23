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شاهد.. إصابة منظومة "إس-300" أوكرانية مختبئة في مجمع صناعي بدقة فائقة

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نشرت وزارة الدفاع الروسية فيديو ملتقط من شاشات المراقبة توضح تدمير منظومة "إس-300" للصواريخ المضادة للطائرات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.

الجدير بالذكر أن منظومة "إس-300" قد تم اكتشافها بواسطة طائرة استطلاع بدون طيار، وقد نصبت في مبنى صناعي مدني في الضواحي الشمالية للعاصمة الأوكرانية كييف. وصرحت الإدارة العسكرية بإصابة الهدف بضربة دقيقة بالأسلحة الصاروخية عالية الدقة.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية

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