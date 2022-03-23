"باستيون" الساحلية تستهدف البنية التحتية للجيش الأوكراني

وزارة الدفاع الروسية تنشر للمرة الأولى لقطات لإطلاق أنظمة صواريخ "باستيون" الساحلية التي تهاجم البنية التحتية للجيش الأوكراني.

توضح اللقطات كيفية انطلاق عدد من هذه الصواريخ في الهواء عالياً، ثم اندفاعها نحو الهدف. وكانت الوزارة قد عرضت، في وقت سابق، شريطا مصورا لتدمير حظيرة طائرات كانت تحتوي على أسلحة أوكرانية، بمساعدة مروحية من طراز "كا-52"، وباستخدام صواريخ موجهة، حيث نفذت الهجمات على مستودعات القوات المسلحة الأوكرانية بواسطة نظام "فيخر" الصاروخي المضاد للدبابات.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية