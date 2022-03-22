غواصة باكستانية تغرق فرقاطة بطوربيد واحد

قامت غواصة حمزة S-139 بإصابة وإغراق فرقاطة بريطانية مشطوبة بعد إطلاق طوربيد واحد باتجاهها في إطار التدريبات البحرية الباكستانية SEASPARK-2022 في الجزء الشمالي من بحر العرب.

وأثناء التدريبات التكتيكية SEASPARK التي أجرتها قيادة القوات البحرية الباكستانية في فترة ما بين 17 فبراير إلى 13 مارس 2022 تم إطلاق صواريخ موجهة وطوربيدات على أهداف مختلفة. وأطلقت غواصة Hamza С-139 التي تم تحديثها في إطار مشروع تحديث الغواصات الباكستانية وتسليمها إلى البحرية الباكستانية في أبريل عام 2021، طوربيدا استهدف فرقاطة بريطانية مشطوبة من طراز أمازون، مما أدى إلى شطرها إلى نصفين أثناء الانفجار.

المصدر: وكالات