فيديو متداول للحظة تحطم طائرة صينية تقل 132 شخصا

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للحظة تحطم طائرة تابعة لشركة طيران شرق الصين "الصين ايسترن ايرلاينز" تقل 132 شخصا في جنوب غرب الصين.

وتحطمت الطائرة وهي من طراز "بوينغ 737" في الريف بالقرب من مدينة ووتشو في منطقة قوانغشي و"تسبب الحادث بحريق في الجبل".

وبحسب وسائل الإعلام المحلية، أقلعت الطائرة في رحلة "إم يو 5735" بعد الساعة الأولى بعد الظهر بالتوقيت المحلي (05:00 بتوقيت غرينتش) من مدينة كونمينغ (جنوب غرب) متوجهة إلى كانتون على مسافة حوالى 1300 كيلومتر.

China Eastern Havayolları'na ait, 133 kişiyi taşıyan ve Kunming'ten Guangzhou'ya giden Boeing 737 tipi yolcu uçağının düşme anı...



Kurtulan olmadığı söyleniyor... pic.twitter.com/U7vEHn29mx — CorrespondentTR (@TrCorrespondent) March 21, 2022

المصدر: RT