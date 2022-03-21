الدفاع الروسية تنشر مناورات لمروحياتها الهجومية في العملية العسكرية الخاصة بأوكرانيا

نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات لأداء أطقم المروحيات من طراز "مي-24" التابعة للقوات الجوية الفضائية الروسية.

جاء في مقاطع الفيديوهات مقابلة مع مجموعة من أطقم طائرات "مي-24" و"كا-52"، ممن أخلوا طائراتهم التي تضررت أثناء هبوط تكتيكي.

وقام أفراد طيران الجيش بمهام مرافقة الفريق الهجومي للمروحيات "مي-8" مع أفراد الوحدات المحمولة جوا للهبوط بأحد المطارات، كجزء من مجموعة المروحيات الهجومية.

وأثناء عبور نهر الدنيبر، قامت مجموعة من منظومات الدفاع الجوي المحمولة بإطلاق 15 صاروخا تجاه المروحيات الروسية، فقام أطقم الطائرات بإطلاق الفخاخ الحرارية وعمل مناورات مضادة للصواريخ، واصطفت الطائرات في وحدتين مستخدمة تكتيك "النار الدوّارة"، مع إطلاق نيران مستمر باتجاه مواقع العدو باستخدام الأسلحة الخفيفة والصواريخ.

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وعند الاقتراب من المطار، تم إطلاق صاروخ "ستينغر" على مروحية الطيار، أوليغ إيسمان، الذي نجح في المناورة وتوجيه المروحية بعيدا عن الضربة المباشرة، إلا أنها أصابت ذيل المروحية، فتعطل تشغيل أنظمة التحكم بالطائرة.

بعد تقييم الأضرار، قرر الطيار مواصلة مهمته كجزء من المجموعة، على الرغم من النيران الكثيفة لوحدات القوات المسلحة الأوكرانية من جميع الاتجاهات.

اكتشف طاقم الرائد، أرتيوم سوكولوف، بصريا موقع إطلاق صاروخ منظومات الدفاع الجوي المحمولة، ودمر طاقم العدو، كما قام قائد المجموعة، أوليغ إيسمان، بتدمير مدفع العدو المضاد للطائرات وحاملة الجنود المدرعة.

وفي غضون 7 دقائق، قامت مجموعة من المروحيات بتدمير جميع مواقع إطلاق النيران من جانب القوات المسلحة الأوكرانية، ما يضمن هبوطا آمنا للقوات التكتيكية.

خلال الهبوط اكتشف طاقم الرائد، أرتيوم سكولوف، طاقم هاون مقنع للعدو في منطقة غابات، كان يستعد لإطلاق قذائف هاون، ودمره بصواريخ طائرات غير موجهة.

كذلك نجح أحد رجال الجناح من مجموعة مروحيات "مي-24"، أثناء تغطية الهبوط، من إخلاء طاقم المروحية الهجومية "كا-52"، التي قامت بهبوط اضطراري بعد وقوع أضرار في المنطقة المجاورة مباشرة للمطار.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية