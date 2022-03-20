مسيرة روسية تستهدف بطارية مدفعية بضربة صاروخية عالية الدقة

نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو لتدمير مركبات مصفحة أوكرانية بضربة صاروخية عالية الدقة بواسطة طائرة مسيرة.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن طائرات مسيرة شنت هجمات صاروخية على بطارية مدفعية ذاتية الدفع عيار 122 ملم ومعدات عسكرية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية. وأدى القصف الجوي الروسي إلى تدمير بطارية مدفعية ذاتية الدفع ومدرعات. ونفذت طائرات مسيرة الغارات الجوية من ارتفاعات متوسطة.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية