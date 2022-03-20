دمار هائل جراء قصف منطقة زابوروجي بصاروخ "توتشكا-أو" من قبل القوات الأوكرانية

تسبب حطام صاروخ "توتشكا-أو" بإلحاق أضرار هائلة بالقطاع السكني في منطقة زابوروجي.

وتظهر اللقطات شظايا الصاروخ الذي سقط بالقرب من بيرديانسك جنوب شرق أوكرانيا. واندلع حريق في المنطقة، وألحق أضرارا بعدة وحدات سكنية.

يذكر أنه تم العثور على حطام صواريخ "توتشكا-أو" بالقرب من مدينة ميليتوبول. ووفقا لوزارة الدفاع الروسية فإنه تم إطلاق هذه الصواريخ التي تحمل رؤوس حربية عنقودية من الأراضي التي تسيطر عليها كييف.

المصدر: رابتلي