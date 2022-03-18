رمضان قديروف ينشر لقطات للجنود الشيشان في ماريوبول

نشر رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف لقطات للجنود الشيشان يقاتلون في ماريوبول وينفذون إجلاء للعائلات من قبو أحد الأبنية.

وعلق قديروف على الفيديو المنشور: "يحتل الآزوفيون (مقاتلو جماعة "آزوف" الأوكرانية المتطرفة) الطوابق العليا من المباني السكنية من أجل اتهام القوات الروسية لاحقا بإطلاق النار على المدنيين، كما يرتدون الملابس المدنية من أجل الهروب فيما بعد بشكل مشين".

وأضاف قديروف: "تظهر هذه اللقطات عملية اطلاق سراح عائلات مع أطفالها قضوا عدة أيام في القبو. حياتهم لم تعد في خطر بعد."

المصدر: تيليغرام