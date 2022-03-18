من داخل قمرة قيادة مروحية كا-52 أثناء تنفيذها مهام قتالية

نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات من داخل قمرة قيادة مروحية من طراز كا-52 كانت تنفذ مهام قتالية خلال عملية إنزال القوات التكتيكية في أحد المطارات العسكرية الأوكرانية.

وحسب وزارة الدفاع الروسية فإن قائد المروحية تعرض لنيران مكثفة من قبل منظومات الدفاع الجوي المحمولة الأوكرانية وغطت مجموعة من المروحيات مي-8 كانت تنقل قوات الإنزال. وتعرض مروحية كا-52 لإطلاق النار 18 مرة قبل أن تقوم بتنفيذ هبوط اضطراري.

ولم يؤد هذا الحادث إلى أية إصابات في صفوف طاقم المروحية وقوات الإنزال.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية