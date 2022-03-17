مشاهد جديدة لأنظمة الصواريخ المضادة للدبابات "جافلين" و"أن لاو" التي تركتها القوات الأوكرانية
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أعلنت الدفاع الروسية أن المعدات والأسلحة العسكرية غربية الصنع التي تم الإستيلاء عليها من القوات الأوكرانية سيتم نقلها إلى قوات جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك.
وأشارت الوزارة إلى أن الدبابات والمركبات والأسلحة من بينها أنظمة الصواريخ المضادة للدبابات من طراز "جافلين" و"أن لاو" تركتها القوميون الأوكرانيون.
وأضافت أن جميع المعدات الأوكرانية التي تم الاستيلاء عليها والتي نُقلت إلى أفراد وحدات الجمهوريتين الشعبيتين تُستخدم في تحرير أراضي دونباس وحمايتها.
المصدر: وزارة الدفاع الروسية