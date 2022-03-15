المظليون الروس يعثرون على أنظمة مضادة للدبابات وقاذفات قنابل وأنظمة صواريخ محمولة غربية الصنع

عثرت وحدات من القوات الروسية المحمولة جوا على معقل القوميين والمرتزقة الأجانب في محافظة كييف، يحوي كمية من الأسلحة الصاروخية التي سلمتها الدول الغربية مؤخرا لأوكرانياا.

وخلال العملية تم العثور ومصادرة 10 أنظمة صواريخ "جافلين" المضادة للدبابات أمريكية الصنع وعدد من أنواع الأسلحة الأخرى التي سلمتها الدول الغربية لأوكرانيا.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن جميع أنظمة جافلين المضادة للدبابات والأسلحة الأجنبية الأخرى التي تم الاستيلاء عليها يتم نقلها إلى وحدات الميليشيا الشعبية لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية