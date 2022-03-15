طيار روسي يهبط بقاذفة سو-25 بعد إصابتها بصاروخ أوكراني

تمكن طيار قاذفة سو-25 الروسية من الهبوط بطائرته الهجومية بعد إصابتها بصاروخ أوكراني أطلقته منظومة الدفاع الجوي المحمولة.

ونشرت وزارة الدفاع الروسية مشاهد للطائرة المتضررة وهي تهبط في القاعدة، مشيرة إلى أن "سو - 25" الطائرة القاذفة "أثناء قيامها بمهمة قتالية في منطقة العملية العسكرية الخاصة، أصيبت، وكانت بصحبة أخرى، بصاروخ من نظام دفاع جوي محمول على الكتف أطلقه من الأرض أحد أفراد القوات المسلحة الأوكرانية".

المصدر: وكالات