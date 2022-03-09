دعوات أوكرانية للتواصل المباشر بين بوتين وزيلينسكي

قال الخبير الروسي بوريس مارتسينكوفيتش إن لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي تحدده نتائج لقاء وزير الخارجية الروسي بنظيره الأوكراني بتركيا.

وأضاف الخبير الروسي في مقابلة مع آر تي أنه إذا سمحت دول الناتو لأوكرانيا باستخدام مطاراتها لمواجهة روسيا فسترد موسكو بشكل عسكري - تقني على هذه الخطوة.



من جانب آخر، شدد المحلل السياسي زاهي علاوي على أن ألمانيا أجبرت من قبل الدول الغربية على الانضمام إلى العقوبات ضد روسيا، رغم سعيها للوساطة بين موسكو وكييف لحل الأزمة بطريقة دبلوماسية، مشيرا إلى أن برلين في موقف لا يحسد عليه.