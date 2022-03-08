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مشاهد من الجناح الصيني في معرض الدفاع العالمي 2022 في الرياض

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أظهر فيديو وكالة "سي سي تي في" الصينية معروضات صينية من الأسلحة في معرض الدفاع العالمي 2022 الذي افتتح في الرياض قبل يومين.

وعرض الوفد الصيني مجموعة من الطائرات المسيرة (UAVs) ومنها  YL-2 و CH-5 و WJ-700 بالإضافة إلى طائرات النقل Yun-9E. وتم عرض نظام الدفاع الجوي LY-80، ومدفع ذاتي الدفع من عيار 155 ملمتر، ونظام صواريخ SR5، ورادار تحذير جوي JY-27A، وقارب متعدد الأغراض، ونظام مضاد للطائرات وغيرها.

المصدر: CCTV

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