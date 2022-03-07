لقطات من عرض "حصن الاتحاد 8" العسكري في الإمارات

صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال حضوره العرض العسكري لـ #حصن_الاتحاد8 الذي أقيم جنوب #أكسبو2020 اليوم، وبحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وإلى جانبه معالي محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع pic.twitter.com/5LzjCn0Qlp