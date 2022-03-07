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لقطات من عرض "حصن الاتحاد 8" العسكري في الإمارات

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حضر حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم فعاليات العرض العسكري "حصن الاتحاد 8" الذي أقيم جنوب أكسبو2020 في دبي لإظهار القدرات القتالية والجاهزية العالية لقوات الإمارات المسلحة.

المصدر: twitter.com/modgovae

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