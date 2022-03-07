لقطات من عرض "حصن الاتحاد 8" العسكري في الإمارات
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حضر حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم فعاليات العرض العسكري "حصن الاتحاد 8" الذي أقيم جنوب أكسبو2020 في دبي لإظهار القدرات القتالية والجاهزية العالية لقوات الإمارات المسلحة.
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال حضوره العرض العسكري لـ #حصن_الاتحاد8 الذي أقيم جنوب #أكسبو2020 اليوم، وبحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وإلى جانبه معالي محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع pic.twitter.com/5LzjCn0Qlp— وزارة الدفاع |MOD UAE (@modgovae) March 5, 2022
المصدر: twitter.com/modgovae