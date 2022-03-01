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وصول قوات أمريكية إلى ألمانيا لتعزيز الجناح الشرقي للناتو

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استقبل حاكم ولاية بافاريا الألمانية 200 جندي أمريكي في مطار نورمبرج يوم الثلاثاء، وصلوا لتعزيز الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي.

المصدر: AP

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