 
مباشر

نشر قوات أمريكية بقاعدة جديدة في بولندا

فيديوهات

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/shx2

شوهدت قوات أمريكية ومعدات عسكرية تابعة للفرقة 82 المحمولة جوا الاثنين في قاعدتها الجديدة في مطار صغير في أرلامو جنوب شرق بولندا، على بعد بضعة كيلومترات من الحدود مع أوكرانيا.

وهذه القوات جزء من وحدة أمريكية قوامها ما لا يقل عن 5000 جندي تم نشرهم في بولندا العضو في الناتو الأسابيع الأخيرة لتعزيز دفاع الحلف على جانبه الشرقي المتاخم لأوكرانيا.

المصدر: AP

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا