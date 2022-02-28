نشر قوات أمريكية بقاعدة جديدة في بولندا
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شوهدت قوات أمريكية ومعدات عسكرية تابعة للفرقة 82 المحمولة جوا الاثنين في قاعدتها الجديدة في مطار صغير في أرلامو جنوب شرق بولندا، على بعد بضعة كيلومترات من الحدود مع أوكرانيا.
وهذه القوات جزء من وحدة أمريكية قوامها ما لا يقل عن 5000 جندي تم نشرهم في بولندا العضو في الناتو الأسابيع الأخيرة لتعزيز دفاع الحلف على جانبه الشرقي المتاخم لأوكرانيا.
المصدر: AP
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