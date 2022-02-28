التشيك ترسل مساعدات عسكرية إلى أوكرانيا

أرسلت حكومة جمهورية التشيك شحنة من المساعدات العسكرية للجيش الأوكراني بقيمة حوالي 18 مليون دولار أمريكي.

ووافقت الحكومة يوم السبت على إرسال رشاشات ورشاشات وبنادق هجومية ومسدسات مع ذخيرة قيمتها 188 مليون كرونة تشيكية (8.6 مليون دولار أمريكى) إلى أوكرانيا يوم السبت.

تم تسليم تلك الأسلحة بالقطار إلى مكان حدده الجانب الأوكراني يوم الأحد.

وقال رئيس الوزراء الأوكراني بيتر فيالا إن الشحنة الأخيرة تشمل الأسلحة التي طلبها الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يوم السبت في مكالمتهما الهاتفية.

المصدر: AP