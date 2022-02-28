طائرة نقل عسكرية من طراز "سي-130" وطائرات مدنية محملة بمعدات دفاعية تغادر اليونان نحو أوكرانيا

تستعد طائرة من طراز سي -130 وطائرات أخرى للإقلاع من مطار أثينا الدولي يوم الأحد لنقل المعدات العسكرية الدفاعية وإعانات إنسانية لأوكرانيا، كما تظهر اللقطات المصورة.

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وأعلنت اليونان أنها ستستدعي السفير الروسي لدى أثينا للاحتجاج على مقتل ستة مدنيين من الأقلية اليونانية بقصف طال قرية في أوكرانيا.

من جانبها أعربت السفارة الروسية في أثينا عن حزنها العميق على مقتل 6 مدنيين من أبناء الأقلية اليونانية في أوكرانيا، وأكدت أن روسيا تستهدف حصرا أهدافا عسكرية هناك.

وكتبت السفارة: "نحن لا نقصف المناطق المأهولة والقرى أو أي بنى تحتية سياسية أو ثقافية"، والجيش الأوكراني و"الفرق النازية القومية معروفون منذ سنوات بضرب المدنيين".

المصدر: وكالات