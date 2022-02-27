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بالفيديو... قطارات تنقل مدافع ذاتية الحركة ومدرعات في بيلاروس

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نشرت وكالة "رابتلي" فيديو لقطارات تنقل معدات عسكرية بمدينة بريست غرب بيلاروس قرب الحدود مع بولندا السبت 26 فبراير.

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المصدر: رابتلي

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