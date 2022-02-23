بوتين: القوميون المتطرفون استفادوا من تآكل مؤسسات الدولة الأوكرانية في 2014

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال كلمته حول الاعتراف بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك أن القوميين المتطرفين استفادوا من تآكل مؤسسات الدولة في أوكرانيا بسبب الفساد.

وأضاف الرئيس الروسي أن المتطرفين قفزوا على الاحتجاجات في عام 2014، وقادوا الأمور إلى "الانقلاب"، مشيرا إلى أن الاحتجاجات في ميدان الاستقلال بوسط كييف كانت مدعومة من قبل الغرب، وأن الحكومة الأمريكية خصصت مليون دولار يوميا لدعم الاحتجاجات.

وأشار بوتين إلى أن القوميين الذين استولوا على السلطة في أوكرانيا آنذاك نظموا موجة من الإرهاب والاغتيالات ولم يعاقبوا على جرائمهم حتى الآن، مؤكدا أن روسيا ستعمل كل ما في وسعها لمحاسبة المسؤولين عن الجرائم، وخاصة مأساة أوديسا في مايو 2014.

المصدر: RT