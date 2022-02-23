 
مباشر

بوتين: الغرب دائما سيجد ذريعة لفرض العقوبات على روسيا

فيديوهات

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/sgj7

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال خطابه الاثنين 21 فبراير إنه بغض النظر عن الوضع في أوكرانيا فإن الغرب دائما سيجد ذريعة لفرض العقوبات على روسيا.

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا