بوتين: الغرب دائما سيجد ذريعة لفرض العقوبات على روسيا
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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال خطابه الاثنين 21 فبراير إنه بغض النظر عن الوضع في أوكرانيا فإن الغرب دائما سيجد ذريعة لفرض العقوبات على روسيا.
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال خطابه الاثنين 21 فبراير إنه بغض النظر عن الوضع في أوكرانيا فإن الغرب دائما سيجد ذريعة لفرض العقوبات على روسيا.
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