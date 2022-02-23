بوتين: انضمام أوكرانيا إلى الناتو خطر مباشر على روسيا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/sgj6
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال خطابه الاثنين 21 فبراير أن سياسات السلطات الأوكرانية تقودها إلى فقدان سيادتها بالكامل والانتقال إلى الإدارة من الخارج.
وشدد بوتين خلال الخطاب حول الاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك على أن انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو يمثل"خطرا مباشرا" على أمن روسيا، مشيرا إلى أن هناك أسسا للاعتقاد بأن عضوية أوكرانيا في الناتو مستقبلا "مسألة محسومة".
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.