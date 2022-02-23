بوتين: انضمام أوكرانيا إلى الناتو خطر مباشر على روسيا

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال خطابه الاثنين 21 فبراير أن سياسات السلطات الأوكرانية تقودها إلى فقدان سيادتها بالكامل والانتقال إلى الإدارة من الخارج.

وشدد بوتين خلال الخطاب حول الاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك على أن انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو يمثل"خطرا مباشرا" على أمن روسيا، مشيرا إلى أن هناك أسسا للاعتقاد بأن عضوية أوكرانيا في الناتو مستقبلا "مسألة محسومة".