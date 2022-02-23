التسجيل الكامل لكلمة الرئيس بوتين حول اعتراف روسيا باستقلال دونيتسك ولوغانسك

في 21 من فبراير 2022 ألقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خطابا متلفزا أعلن فيه اعتراف روسيا باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك.

وقال بوتين في كلمة موجهة إلى الشعب الروسي، إن "الوضع في دونباس بات يتسم بطابع حاد وخطير من جديد، وأتوجه إليكم ليس فقط لإعطاء تقييماتنا لما يحدث، بل واطلاعكم على القرارات المتخذة والخطوات المحتملة اللاحقة على هذا الاتجاه".