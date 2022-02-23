روسيا.. حماة الوطن يتحدثون في عيدهم لـRT عن آلية تدريبات الضباط العاملين على الدفاع عن البلاد

تحدثت قناة RT مع قائد قاعدة لينينغراد البحرية السابق وقائد القاعدة الرابعة في المنطقة العسكرية الجنوبية سابقا بمناسبة عيد حماة الوطن الذي تحتفل به روسيا في الـ 23 من فبراير.

إقرأ المزيد

وبهذه المناسبة تعرفت قناتنا على عمل الأكاديمية العسكرية التابعة لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، ورصدت آلية تدريبات كبار الضباط العاملين على حماية الوطن.

وقال قائد قاعدة لينينغراد البحرية السابق فياتشيسلاف روديونوف لـ RT: "المجموعات في الأكاديمية مُشكّلة كقاعدة من 10 أشخاص. تضم المجموعة في تشكيلها ضباطا من مختلف الصنوف والقوات. لذلك، عدا عن الدروس التي تجري وفقًا لخطة الدراسة في الأكاديمية، لدينا إمكانية للتواصل بيننا، والتعلم والحصول على الخبرة من الرفاق والزملاء من الصنوف الأخرى للقوات المسلحة. وغير الدروس النظامية يجري التحضير الشخصي، ومن خلال التواصل نحصل على الخبرة من بعضنا بعضا. ونأخذ هذا الأمر في الحسبان خلال خدمتنا".



من جانبه قال قائد القاعدة الرابعة في المنطقة العسكرية الجنوبية سابقا، ألكسندر كرافتسوف: "العملية التعليمية منظمة على الشكل التالي: التعليم يجري على مدى سنتين. وخلال هاتين السنتين يدرس الضباط مناهج مهمة مثل الأمن القومي، والاستراتيجية العسكرية، وفن العمليات، وتاريخ الحروب، وغيرها من المناهج. المجموعات تُشكل بحيث يوجد في كلٍ منها ممثلون عن الصنوف المختلفة للقوات المسلحة. على سبيل المثال تضم المجموعة ممثلين عن القوات البرية والبحرية والجوية الفضائية. هذا يفسح المجال أمام الضباط الذين لديهم خبرة قتالية وخدمة طويلة في الجيش لتبادل الخبرات في الندوات، وكذلك من خلال التحضير الشخصي والحصول على التعليم المتعدد الجوانب".

المصدر: RT