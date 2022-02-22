بالفيديو من سوريا.. الرياضي يزن صالح يحطم رقم غينيس لتمرين الـ"سكوات"

نجح الرياضي السوري يزن صالح في تحطيم الرقم القياسي العالمي في تمرين الـ "سكوات" وذلك داخل جامعة تشرين بمدينة اللاذقية السورية.

وأظهرت ساعات التوقيت بعد المحاولة تنفيذَ صالح 222 عدة خلال 2:59 ثانية، فيما يبلغ الرقم القياسي العالمي 206 عدة خلال 3 دقائق ويحمله المصري علي منير.

ونظرا لغياب محكّم معتمد من قبل موسوعة غينيس للأرقام القياسية، فإن محاولة صالح مازالت بحاجة إلى مصادقة الموسوعة قبل اعتمادها رسميا.

يُذكر أن صالح هو طالب في كلية التربية البدنية في جامعة تشرين، كما أنه المعد البدني لفريق شباب نادي حطين الذي يلعب بدوري الدرجة الممتازة في سوريا.

المصدر: رابتلي