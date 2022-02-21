بالفيديو.. اندلاع حريق هائل في مبنى سكني بألمانيا

اندلع حريق هائل في مبنى سكني في مدينة إيسن غربي ألمانيا في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين، ونقل ثلاثة أشخاص إلى المستشفى، بعد استنشاق الدخان، حسبما أفادت السلطات الألمانية.

وقالت خدمة الإطفاء إنه تم إجلاء نحو مئة شخص من المبنى، وهو عدد الأشخاص الذين يعيشون هناك تقريبا، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).

وأرسل نحو 150 رجل إطفاء لمكافحة النيران.

ولم يتضح على الفور سبب الحريق، لكن يبدو أنه انتشر بسرعة بعد اندلاعه في الساعات الأولى، متأججا بعواصف من أحدث سلسلة من العواصف التي ضربت شمال أوروبا في الأيام الأخيرة

المصدر: أسوشيتد برس