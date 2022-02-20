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مقاتلات "سو" الروسية والبيلاروسية تحاكي معركة جوية أثناء التدريبات

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أجرت أطقم مقاتلات سو-35 وسو-30 أس أم التابعة للقوات الجوية الروسية والبيلاروسية معركة جوية مفترضة في إطار تدريبات "عزم الاتحاد 2022" المشتركة.

وخلال التحليقات تدرب الطيارون على مناورات دفاعية وهجومية في مجال جوي محدود. ونفذت معركة جوية مفترضة على ارتفاعات من 200 إلى 1000 متر. 

وأعلنت وزارة الدفاع البيلاروسية اليوم الأحد أن بيلاروس وروسيا قررتا مواصلة اختبار جاهزية قوات رد الفعل التابعة لدولة الاتحاد على خلفية التطورات في منطقة دونباس جنوب شرقي أوكرانيا.

المصدر: وكالات

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