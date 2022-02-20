اطلاق صاروخ "براموس" فرط الصوتي من مدمرة هندية في إطار الاختبارات
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اختبرت البحرية الهندية بنجاح صاروخ براموس المجنح فرط الصوتي الذي أطلق من المدمرة الحربية Visakhapatnam.
ويمكن إطلاق صاروخ براموس الذي تم تصميمه بالتعاون مع روسيا من البر والجو والبحر ويبلغ مداه حوالي 400 كيلومتر وفقا لتقارير وسائل الإعلام الهندية.
المصدر: وكالات
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