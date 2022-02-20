العثور على جدار وزخارف جصية تعود إلى العصر العباسي في سامراء

تم الكشف عن جدار وزخارف جصية ونقوش نباتية تعود إلى العصر العباسي يُقدّر عمرها بـ 1200 عام في منطقة حي المعتصم بمركز مدينة سامراء العراقية خلال أعمال حفر مرتبطة بعمل تجاري.

وأظهرت لقطات مصورة يوم السبت حفرة تحوي الآثار المكتشفة.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن مفتش آثار محافظة صلاح الدين، سعد جاسم الخزرجي، أن المفتشية "طالبت وزارة الإعمار ورئيس الوحدة الإدارية لقائم مقامية سامراء والشركة المنفذة بإيقاف العمل في المشروع لوجود مكتشفات أثرية جديدة".

وتحظى سامراء، التي كانت تعرف قديما باسم "سر من رأى"، بمكانة تاريخية كبيرة لما تحتويه من معالم أثرية مهمة تعود إلى حقبة الخلافة العباسية التي كانت عاصمة لدولتها بعد بغداد، ما دفع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو لإدراجها على قائمة التراث العالمي عام 2007.

المصدر: رابتلي