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روسيا.. إطلاق صاروخ "سينيفا" من غواصة "كاريليا" النووية

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نشرت وزارة الدفاع الروسية مقاطع لإطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات من طراز "سينيفا" من غواصة "كاريليا" الاستراتيجية النووية التابعة لأسطول البحر الأسود.

جاء ذلك في إطار تدريبات قوات الردع الاستراتيجي الروسية التي تجري تحت قيادة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأطلق الصاروخ من بحر بارنتس باتجاه ساحة تدريب "كورا" في شبه جزيرة كامتشاتكا.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية

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