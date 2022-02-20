كيم جونغ أون يشارك في حفر الأرض أثناء مراسم افتتاح المزرعة في كوريا الشمالية

حضر زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون مراسم افتتاح مجمع زراعي جديد حيث أخذ مجرفة للمشاركة في حفر الأرض بطريقة رمزية.

يشار إلى أن المجمع الزراعي الجديد سيقوم بإمداد المواد الغذائية لمدينة هامهونغ وهي ثاني أكبر مدينة في كوريا الشمالية.

المصدر: وكالات