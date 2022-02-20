أهالي الموصل ينظمون وقفة احتجاجية على أزمة الوقود الخانقة

نظم العشرات من أهالي مدينة الموصل، يوم الجمعة، وقفة احتجاجية على استمرار أزمة الوقود في محافظة نينوى منذ أكثر من 6 أيام.

وتشهد محافظة نينوى بشكل متقطع أزمة نقص في الوقود، على الرغم من أن المادة مدعومة حكوميا، إذ يباع لتر البنزين بنحو 500 دينار في المحافظة.

ويعزو المسؤولون سبب أزمة الوقود الحاصلة في بلد غني بالنفط لـ"تهريب" الوقود إلى إقليم كردستان حيث أن سعره أغلى بنحو الضعف في الإقليم المجاور.

المصدر: رابتلي