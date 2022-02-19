إطلاقات تجريبية لصواريخ "كاليبر" المجنحة وصاروخ "تسيركون" فرط الصوتي على أهداف بحرية وبرية
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نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات تظهر إطلاق سفن حربية تابعة للأسطول الشمالي وأسطول البحر الأسود صواريخ كاليبر المجنحة وصاروخ فرط صوتي من طراز "تسيركون" على أهداف بحرية وبرية.
وجاء إطلاق الصواريخ في إطار تدريبات قوات الردع الاستراتيجي الروسية التي تجري بقيادة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
المصدر: وكالات
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