 
مباشر

إطلاقات تجريبية لصواريخ "كاليبر" المجنحة وصاروخ "تسيركون" فرط الصوتي على أهداف بحرية وبرية

فيديوهات

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/sfhi

نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات تظهر إطلاق سفن حربية تابعة للأسطول الشمالي وأسطول البحر الأسود صواريخ كاليبر المجنحة وصاروخ فرط صوتي من طراز "تسيركون" على أهداف بحرية وبرية.

وجاء إطلاق الصواريخ في إطار تدريبات قوات الردع الاستراتيجي الروسية التي تجري بقيادة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

المصدر: وكالات

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا