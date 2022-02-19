روسيا.. إطلاق صاروخ "يارس" الباليستي العابر للقارات من مطار "بليسيتسك" الفضائي في إطار التدريبات
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نشرت وزارة الدفاع الروسية مشاهد لإطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات من طراز "يارس" في إطار تدريبات قوات الردع الاستراتيجي الروسية بإشراف الرئيس فلاديمير بوتين.
وأطلق صاروخ "يارس" من مطار "بليسيتسك" الفضائي في مقاطعة أرخانغيلسك على هدف في معسكر "كورا" في شبه جزيرة كامتشاتكا.
المصدر: وكالات
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