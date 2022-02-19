عمليات إجلاء المواطنين من دونباس مستمرة

أعلنت سلطات مقاطعة روستوف الروسية وصول أكثر من 1.6 ألف شخص من جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك المعلنتين من طرف واحد مشيرة إلى استعداد المنطقة لاستيعاب نحو 12 ألف شخص.

وأعلنت وزارة الطوارئ في جمهورية دونيتسك الشعبية المعلنة ذاتيا أن أكثر من 6.5 ألف شخص تم إجلائهم من دونيتسك بينهم 2.5 ألف طفل.

المصدر: وكالات