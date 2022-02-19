سفينة عسكرية تشارك في إطفاء حريق اندلع على متن سفينة إيطالية

شاركت سفينة خفر السواحل الألبانية مع العديد من سفن أخرى اليوم الجمعة في إطفاء حريق اندلع على متن سفينة إيطالية تقل 237 راكبا قبالة سواحل اليونان في البحر الأيوني.

وتم إجلاء جميع الركاب ونقلهم إلى جزيرة كورفو اليونانية، ولم يكن أي منهم في حالة خطيرة وكان معظمهم يعانون من صعوبات في التنفس.

وقالت شرطة الموانئ اليونانية، إن الحريق اندلع في "يوروفيري أوليمبيا" وهي سفينة سياحية ترفع العلم الإيطالي، على متنها 237 راكبا و51 من أفراد الطاقم.

وشاركت 6 قوارب من خفر السواحل والبحرية العسكرية اليونانية في عمليات الإجلاء والإنقاذ إلى جانب 4 مروحيات وقارب تفتيش جمركي إيطالي والعديد من سفن أخرى.

المصدر: AP