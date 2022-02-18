لوكاشينكو يشرف على التدريبات الروسية البيلاروسية المشتركة
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زار الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو ميدان التدريب أوسيبوفيتشي يوم الخميس حيث تفقد سير التدريبات الروسية البيلاروسية "عزم الاتحاد 2022" .
المصدر: وكالات
زار الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو ميدان التدريب أوسيبوفيتشي يوم الخميس حيث تفقد سير التدريبات الروسية البيلاروسية "عزم الاتحاد 2022" .
المصدر: وكالات
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