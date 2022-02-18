ألمانيا ترسل مقاتلات "يوروفايتر" إلى قاعدة رومانية
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نقل سلاح الجو الألماني 3 مقاتلات من طراز "يوروفايتر" من قاعدة نويبورج الجوية إلى قاعدة ميخائيل كوجلنيسينو في رومانيا يوم الخميس.
وسيتم دمج وحدات المقاتلات الألمانية بوحدات مقاتلات يوروفايتر الإيطالية المتمركزة هناك.
وقال العميد البحري الكولونيل جوردون شنيتجر إن الوحدات من البلدان المختلفة ستعمل معا.
المصدر: AP
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