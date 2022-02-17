نشطاء "العفو الدولية" يحتجون على حضور الرئيس المصري قمة الاتحادين الأوروبي والإفريقي في بروكسل
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نظمت منظمة العفو الدولية يوم الأربعاء مظاهرة في بروكسل حيث التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بملك بلجيكا ورئيس وزراء البلاد.
ومن بين المتظاهرين تواجدت، سهيلة يلدز، صديقة الطالب أحمد سمير السانتاوي الذي اعتقلته الشرطة المصرية في فبراير 2021 لدى عودته من فيينا حيث كان يدرس.
وتدعو منظمة العفو الدولية قادة الاتحاد الأوروبي إلى الضغط على الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لمعالجة أزمة حقوق الإنسان في مصر، ووضع حد للاعتداء المستمر على المدافعين عن حقوق الإنسان.
المصدر: AP + وكالات
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