الجيش اللبناني ينشر لقطات لتدريبات "سرايا القتال الجبلي"
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نشر الجيش اللبناني شريط فيديو في حسابه الخاص عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر تظهر فيه لقطات من تدريبات "سرايا القتال الجبلي" تحت شعار "في كل الفصول رغم كل الظروف".
وتظهر لقطات تدريبات العسكريين اللبنانيين في مناطق جبلية مغطاة بالثلج، إلا أنه لم يتضح مكان أو زمان التدريبات.
المصدر: وكالات
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