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الولايات المتحدة ترسل دفعة إضافية من جنودها إلى أوروبا

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تظهر لقطات صعود جنود الفرقة 101 المحمولة جوا على متن طائرة عسكرية في فورت كامبل بولاية كنتاكي الأمريكية استعدادا للتوجه إلى أوروبا للانضمام إلى قوات الناتو.

وأعلن الجيش الأمريكي أن قوات فورت كامبل ستنضم إلى الفيلق الـ18 المحمول جوا المنتشر في المنطقة.

المصدر: AP

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