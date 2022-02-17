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مقاتلات "ميغ" و"سو" تقصف قافلة الدبابات في إطار التدريبات الأوكرانية

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أجرت طائرات حربية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية التمارين في مطار بوفورسك في إطار التدريبات العسكرية واسعة النطاق "ميتيل-2022" لقيادة فرع القوات المسلحة.

وخلال التمارين قامت مقاتلات سو-27 وميغ-29 وسو-24أم بإطلاق النار على قافلة المركبات المدرعة للعدو المفترض. 

المصدر: وكالات

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