مقاتلات "ميغ" و"سو" تقصف قافلة الدبابات في إطار التدريبات الأوكرانية
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أجرت طائرات حربية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية التمارين في مطار بوفورسك في إطار التدريبات العسكرية واسعة النطاق "ميتيل-2022" لقيادة فرع القوات المسلحة.
وخلال التمارين قامت مقاتلات سو-27 وميغ-29 وسو-24أم بإطلاق النار على قافلة المركبات المدرعة للعدو المفترض.
المصدر: وكالات
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