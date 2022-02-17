فيديو.. القاذفات الاستراتيجية الروسية "تو-22" تنفذ طلعات فوق البحر المتوسط
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نفذت مجموعة من القاذفات الروسية طويلة المدى "تو-22 أم 33" طلعات في المياه الاقليمية بالبحر المتوسط منطلقة من قاعدة حميميم غربي سوريا.
نفذت مجموعة من القاذفات الروسية طويلة المدى "تو-22 أم 33" طلعات في المياه الاقليمية بالبحر المتوسط منطلقة من قاعدة حميميم غربي سوريا.
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