روسيا.. لحظة انهيار ثلجي مفاجئ على رؤوس 3 أفراد من عائلة واحدة

فتح مكتب المدعي العام تحقيقا عقب وقوع انهيار ثلجي مفاجئ من سطح المبنى غير السكني في أحد شوارع مدينة ريبينسك في مقاطعة ياروسلافل الروسية.

وسجلت كاميرات المراقبة لحظة انهيار ثلجي ضخم غمر رجلا وامرأة مع طفلهما وهم في طريقهم إلى المنزل.

ولحسن الحظ كانت الكثل الثلجية رخوة لاتحوي قطع جليد، وهو ما حال دون وقوع إصابات خطيرة.

المصدر: وكالات