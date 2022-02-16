"يوم تاريخي".. لحظة استقبال ملك البحرين لرئيس الوزراء الإسرائيلي في المنامة
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استقبل العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت في قصر الصخير بالمنامة الثلاثاء.
ووصف الملك حمد بن عيسى آل خليفة زيارة بينيت وهي الأولى لزعيم إسرائيلي إلى الدولة الخليجية، بأنها "يوم تاريخي".
كما رحب ملك البحرين برئيس الوزراء الإسرائيلي، معربا عن تطلعه إلى أن تسهم زيارته في دفع علاقات التعاون إلى مزيد من الخطوات الإيجابية المتقدمة التي تخدم المصالح المتبادلة، وفقا لوكالة أنباء البحرين.
المصدر: وكالات
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