شويغو يتفقد سير المناورات الروسية في البحر المتوسط
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وصل وزير الدفاع الروسي إلى سوريا حيث تفقد سير مناورات البحرية الروسية في البحر المتوسط وزار قاعدة حميميم البحرية الروسية في طرطوس.
وتشارك في التدريبات في البحر المتوسط أكثر من 15 سفينة حربية من أساطيل المحيط الهادئ والشمال والبحر الأسود بما فيها طرادات "فارياغ" و"مارشال أوستينوف" وفرقاطات "الأميرال كاساتونوف" و"الأميرال غريغوروفيتش" وسفينتا "الأميرال تريبوتس" و"نائب الأميرال كولاكوف" الكبيرتان المضادتان للغواصات وسفن الدعم بالإضافة إلى أكثر من 60 طائرة.
وتهدف التدريبات إلى رصد الغواصات المعادية، وفرض السيطرة على الملاحة في البحر، وتنظيم عبور الطائرات لأجواء المنطقة.
المصدر: وكالات
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