المستشار الألماني يضع أكاليل الزهور على قبر الجندي المجهول في مستهل أول زيارة له إلى موسكو

وضع المستشار الألماني أولاف شولتز أكليلا من الزهور على ضريح الجندي المجهول قرب جدار الكرملين في مستهل زيارته إلى موسكو اليوم الثلاثاء وهي الأولى له بصفة مستشار ألمانيا.

ووصل المستشار الألماني أولاف شولتز إلى موسكو لإجراء محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أول لقاء بينهما وجها لوجه.

المصدر: وكالات