غارات التحالف العربي تستهدف مبنى شركة الاتصالات الدولية في صنعاء

أعلنت شركة "تيلي يمن" للاتصالات عن انقطاع في خدمات الاتصالات عبر الأقمار الصناعية على مستوى البلاد بعد أن تعرضت إحدى محطاتها لضربات جوية شنها التحالف العربي.

ورصدت الكاميرات آثار الدمار داخل المحطة حيث تداعت أجزاء من السقف وغطى الركام أرضية المكان. ولم يتضح بعد ما إذا كان هناك إصابات إثر الغارات الجوية.

ووفقا للمتحدث باسم التحالف، استخدم الحوثيون المبنى للتحكم بهجمات الطائرات المسيرة التي استهدفت يوم الثلاثاء مطار أبها السعودي.

المصدر: رابتلي